Die Lange Nacht der Gründerinnen

Wir laden Euch ganz herzlich zu der langen Online-Nacht der Gründerinnen 2025 unter dem Motto: „Your Voice – be visible!“ ein!

ALLE Frauen sind willkommen, egal ob selbstständig oder nicht. Angelehnt an das erfolgreiche Fernsehformat „The Voice“ veranstalten wir eine Competition rund um Dich und Dein Unternehmen oder Deine Gründungsidee! Als Existenzgründerin bzw. Pitcherin kämpfst Du in drei Challenges gegen andere mutige Gründerinnen um den Titel „Visibility Queen 2025“. Auf Dich wartet Ruhm, Ehre und ein attraktiver Preis. Eine Teilnahme ist aber auch als Zuschauerin oder als „Coachin“ möglich. Analog zu „The Voice“ werden die Pitcherinnen in der Vorbereitung auf den Pitch der Challenges von einer Coachin begleitend gecoacht und beraten. Bei der Anmeldung kannst Du wählen, welche Rolle Du haben möchtest. Pitchen dürfen nur Frauen aus Baden-Württemberg. Zur optimalen Vorbereitung bieten wir für Pitcherinnen ein verpflichtendes Online-Training "Der perfekte Pitch" an.

Zur langen Nacht bitten wir Dich, Deinen 1-minütigen „Elevator Pitch“ bereits fertig vorbereitet mitzubringen. Für Coachinnen bieten wir einen Briefingtermin an, um Fragen zu stellen, mehr über den Ablauf zu erfahren und sich zu vernetzen.

Die Teilnahme ist für alle Teilnehmerinnen kostenfrei.

Anmeldeschluss: Dienstag, 04.02.2025. Für Rückfragen wenden sie sich an die Kontaktstelle Heilbronn-Franken Frau s.riess@heilbronn-franken.com

Veranstalterinnen: Kontaktstellen Frau und Beruf Baden-Württemberg. Wir freuen uns auf Dich!