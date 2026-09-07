Die lange Nacht der Kultur

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Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

Offenes Studio

E-Gitarre, E-Schlagzeug und weiteres Equipment stehen zum Ausprobieren bereit.

English Writing – Short Stories

Members of the English Writing Workshop will present short stories and poems. Poetry-slam vibe!

Popmusik und Plattenkult

Schallplatten-Highlights aus sechs Jahrzehnten Popmusik.

Chamuyando bajito

Das Stuttgarter Projekt argentinischer und europäischer Musiker interpretiert argentinischen Tango lebendig und zeitgenössisch. Sie verbinden die Welt des Tangos mit der Welt der Literatur.

Info

Stadt- und Kinderbibliothek
Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Freizeit & Erholung

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