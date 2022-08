Vor 15 Jahren wurden die Langenburger Herbsttage aus der Taufe gehoben.

Die Idee eines Herbstmarktes als Ergänzung des Langenburger Ostermontagsmarktes und des Weihnachtsmarktes mit kulturellem Rahmenprogramm wurde unter dem Motto „ Markt, Natur, Kultur“ umgesetzt.

Zentraler Punkt war ein kleiner Erntemarkt mit Produkten aus der Region, passend zur Zeit des „Erntedanks“, ergänzt und verbunden mit kulturellen Angeboten, Führungen und Wanderungen zu verschiedenen Themen.

Als Zeitraum wählten die Initiatoren das erste Oktober-Wochenende, das Erntedank-Wochenende, die Tage um den Feiertag des dritten Oktobers, die schon immer viele Besucher und Wanderer nach Langenburg zogen, nach den Fürstlichen Gartentagen und vor der Muswiese.

In den ersten Jahren fand der Markt in einer kleinen Variante lediglich auf dem Marktplatz Langenburgs statt. Das Rahmenprogramm waren von Anfang an die Highlights Langenburgs, Schloss, Museen, Galerien, Natur, geführte Wanderungen, Lesungen, Führungen, Angebote aus dem Fremdenverkehr und Kultur, um die damals gerade wiedererwachende Kultur im Philo einzubinden. Für Einheimische, Besucher aus der näheren Umgebung und Touristen. Die Gastronomie wurde ebenfalls eingebunden.

Mittlerweile haben sich die Herbsttage zu einem festen Bestandteil des Langenburger Markt- und Kulturgeschehens entwickelt:

Zu Markt, Natur, Kultur kamen Kunst, Handwerk und Genuss dazu, wobei Kunst und Handwerk auch Kunsthandwerk ist, und der Bauern- und Direktvermarkter-Markt sich zum Genießermarkt weiterentwickelt hat.

Ihrer Intention sind die Langenburger Herbsttage auch 2022 treugeblieben: Eine kleine, feine Veranstaltung, die sich aus dem Rennen um Superlative ausklinkt. Klein und fein ist auch der Markt mit einem exquisiten Angebot mitten im Inneren Städtle Langenburgs, der auf Kunst, Handwerk und Genuss setzt.

Langenburgs Lange Tafel mitten auf der Hauptstraße im Inneren Städtle lädt zum Zusammenkommen, Zusammensitzen, Schauen, Schwätzen, Treffen und Genießen ein: die Köstlichkeiten des Marktes fürs leibliche Wohl, Straßenmusik oder die Vorstellungen auf der Bühne vor dem Rathaus. Drumherum und mittendrin gibt es – auch für junge Gäste -ein Angebot, aus dem sich die Besucher ein individuelles Programm zusammenstellen können – für drei Abende, zwei Nachmittage, einen Tag oder das gesamte Wochenende.

Das Kunst-Handwerk bringt Holz- und Drechselarbeiten, Walk und Schmuck, Wollunikate, Papeterie, Kerzen, Kalligrafie, Leder-Papier, Seifen, Mandalas, Steinkunst und Keramik.

Der Genuss lockt mit Eis, Flammkuchen, Burgern, Portugiesischem, Öl, Brot, Kuchen, Honig, Kaffee, Käse, Mandelgebäck, Säften, Likören, Hofladen, Holunderzauber, Weinen, Crêpes, …

Das Programm bietet Ausstellungen, vergessene Kunst und kleine Werke, verwinkelte Gassen und neue Perspektiven, Gesichter, Fotospaziergänge, Rallyes, Schloss, Museum und Autos, Schlosspark, Boule und Straßenmusik, Blasebelg und Tröthengasse, Steine, Lautenmädchen und Waldnymphen, Gesellschaftsspiele, Tanz und Schmiede. Zum Abschluss am 3. Oktober ist ein Offenes Singen geplant, das bundesweit zum Tag der Deutschen Einheit stattfindet.

Die Langenburger Herbsttage 2022: Sonntag, 2. und Montag, 3. Oktober 2022, jeweils von 11:00-18:00 Uhr. Ein Vorprogramm läuft bereits ab Freitag, 30. September.

Weitere Infos unter www.langenburg.de, post@langenburg.de oder 07905 91218.