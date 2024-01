„Die Late Night Show mit Nebi Tuncer“ feiert Premiere im franz.K Reutlingen mit Fabi Rommel, Emmvee Comedy aka Mariano Vivenzio und ENDA!

Die Bühnenbeleuchtung wird am 28. Februar 2023 grell erleuchten, wenn das franz.K in Reutlingen die spektakuläre Premiere der "Late Night Show mit Nebi Tuncer" präsentiert. Unter der Moderation des beliebten Tübinger Comedians "The Great Nebi" verspricht diese Show eine Nacht voller Humor, Musik und erstklassiger Unterhaltung.

Die "Late Night Show mit Nebi Tuncer" bringt ein erstklassiges Line-Up von aktuellen Comedy und Musikstars auf die Bühne. Zu den besonderen Gästen der ersten Show gehören die Comedians Fabi Rommel und Emmvee Comedy aka Mariono Vivenzo, die das Publikum mit ihrem unverwechselbaren Humor begeistern werden. Darüber hinaus wird der begnadete Rapper "ENDA" die Bühne rocken und für eine mitreißende musikalische Note sorgen.

Unterstützt wird „The Great Nebi“ von der Showband „Rosa Rauschen“!

Das franz.K Reutlingen bietet den idealen Rahmen für diese außergewöhnliche Late Night Show, die sicherlich eine unvergessliche Nacht verspricht. Das Publikum kann sich auf eine Mischung aus Comedy, Musik und Entertainment freuen, die für Lacher und Begeisterung sorgen wird.

Tickets: Erhältlich unter www.sbegroup.info und an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt hier

Die "Die Nebi Tuncer Late Night Show" verspricht eine unvergessliche Nacht voller Unterhaltung und gute Laune. Sichern Sie sich Ihre Tickets frühzeitig und seien Sie bei dieser einzigartigen Premiere dabei.