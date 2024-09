Die „Late Night Show mit Nebi Tuncer“ geht am 4. Oktober in die zweite Runde im franz.K Reutlingen mit Khalid Bounouar (Rebell Comedy), KAAS (Die Orsons) und weiteren Gästen aus der Unterhaltungsbranche!

Nach der erfolgreichen Premiere kehrt die „Late Night Show mit Nebi Tuncer“ zurück ins franz.K in Reutlingen. Am 4. Oktober 2024 wird die Bühne erneut von einem Lichtermeer erleuchtet, wenn der charismatische Tübinger Comedian "The Great Nebi" seine Gäste zu einer weiteren Nacht voller Humor, Musik und erstklassiger Unterhaltung begrüßt.

Die zweite Ausgabe der „Late Night Show mit Nebi Tuncer“ wartet mit einem beeindruckenden Line-Up auf: Der Comedian Khalid Bounouar von Rebell Comedy wird das Publikum mit seinem unvergleichlichen Humor begeistern. Für die musikalische Untermalung sorgt der talentierte Rapper Kaas von den Orsons, der die Bühne mit seinen mitreißenden Rhythmen und Texten zum Beben bringen wird. Darüber hinaus erwarten die Zuschauer weitere Überraschungsgäste aus der Unterhaltungsbranche, die für eine abwechslungsreiche und spannende Show sorgen.

Unterstützt wird „The Great Nebi“ wie immer von einer Showband, die für die passende musikalische Begleitung sorgt und die Show zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Das franz.K Reutlingen bietet erneut den perfekten Rahmen für diese außergewöhnliche Late Night Show, die garantiert wieder für viele Lacher und große Begeisterung sorgen wird. Freuen Sie sich auf eine Mischung aus Comedy, Musik und Entertainment, die eine unvergessliche Nacht verspricht.