Die Legende von Nord - HART - KALT - LAUT!

Metal Musik aus Deutschland. Die Nordischen haben ihren ganz eigenen Style. Von brachialen Riffs bis hin zu melodisch-hymnischen Harmonien, stets unterlegt mit einem ordentlichen Groove nehmen die Männer des Nordens Euch mit auf eine Reise durch ihre Geschichten. Diese erzählt Frontmann Emu - manchmal nachdenklich, manchmal kritisch, manchmal sehnsüchtig, immer jedoch leidenschaftlich - mit seiner einprägsamen Stimme auf seine ganz eigene Weise. Viele weitere instrumentale und atmosphärische Klangelemente runden den modernen Mix ab und machen die Nord-Shows zu außergewöhnlichen und unvergesslichen Abenden.