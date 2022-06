Die Lehrer - Munz & Ruppenthal: Abendschule

Es reicht! Munz & Ruppenthal machen jetzt Abendschule, bzw. abends Schule, denn tagsüber kommt man ja zu nichts -

und das auch noch so, wie man es noch nie wollte: Corona, Qualitätssicherung, Vergleichsarbeiten, nachpandemische Schulentwicklung auf der Basis vorpandemischer Unzulänglichkeiten,

Digitalisierung, Klimawandel, unbefriedigende globale Gesamtsituation – und das bei gleichbleibend kläglichen Ressourcen im Bildungsbereich. Und weil Sisyphos und Herkules sich über die Aufgabenverteilung uneins sind, bleibt wieder alles an den Lehrern hängen.

In einer wie immer äußerst vergnüglichen Mischung aus Szenen, Songs und sonstigen Sottisen, kämpfen sich die beiden durch die Tücken des Schulalltags, geben ungefragt Tipps, wie es garantiert nicht klappt und

beschreiben bereitwillig die Folgen, die all das auf all jene hat, die sich bisher sicher waren, dass das so nicht abgemacht war.

www.die-lehrer.de