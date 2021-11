Am 26. Mai 1950 bekamen Greta und Ottomar Domnick, den ersten Porsche 356, der in Zuffenhausen in Serie fertiggestellt wurde. In dieser Sonderführung erzählen wir vom Ehepaar Domnick als leidenschaftliche Porsche-Fahrer, wie sie mit dem 356er 1951 nach Marokko fuhren und zeigen Fotos u.a. dazu.