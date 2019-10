Die LesArt Ansbach feiert 200 Jahre Theodor Fontane in der Gemälde-Galerie der Residenz Ansbach

Kaum ein Autor hat so eindrückliche Frauenfiguren geschaffen wie Theodor Fontane. Ob Grete Minde oder Effi Briest, ob Mathilde Möhring oder Jenny Treibel – sie erscheinen allesamt heute lebendiger denn je. Oft verarbeitete Fontane seine realen Erfahrungen mit starken Frauen, zu denen seine Ehefrau Emilie und seine geliebte Tochter Martha gehörten, für seine Figuren. Christine von Brühl zeigt in faszinierenden Porträts die Welt der Frauen, die Fontanes Leben und sein Werk bevölkern.

Als Tochter eines Diplomaten wuchs Christine von Brühl in Ghana, London, Brüssel und Singapur auf. Die 1962 geborene Autorin studierte Slawistik, Geschichte und Philosophie. Nach Stationen bei „DIE ZEIT“,„Sächsische Zeitung“ und „Das Magazin“ lebt sie heute als freischaffende Autorin in Berlin. Immer wieder widmet sie sich Frauenfiguren, so zum Beispiel in der Biographie „Die preußische Madonna. Auf den Spuren der Königin Luise“ oder „Anmut im märkischen Sand. Die Frauen der Hohenzollern“.

Die LesArt ist erstmals zu Gast in der Gemälde-Galerie der Ansbacher Residenz. Im festlichen Galeriesaal treffen Literaturbegeisterte auf ausgesuchte Werke der flämischen, holländischen und französischen Barockmalerei.

Im Rahmen einer kurzen Einführung durch den Kastellan, erfahren Sie mehr Details zur Geschichte der Galerie und den Kunstwerken, die Teil der Staatlichen Gemäldesammlungen sind. So werden Sie richtig eingestimmt für die Fontane-Lesung mit Christine von Brühl.

In Kooperation mit der Schloss- und Gartenverwaltung Ansbach