Die letzte Lebensphase zu Hause gestalten

Die meisten Menschen wünschen sich, zu Hause in der vertrauten Umgebung und in Begleitung vertrauter Menschen zu sterben.

Der ambulante Hospizdienst ist ein Baustein der Lebensqualität für schwer kranke und sterbende Menschen Die Statistik zeigt aber, dass die meisten Menschen in einer Klinik versterben. Ist die Begleitung durch den Hospizdienst auch in Pflegeheimen und Kliniken möglich? Wie kann die letzte Lebensphase mit den Mitarbeitenden des ambulanten Hospizdienstes so gestaltet werden, dass Sterbende und ihre Angehörigen sich sicher versorgt und liebevoll begleitet fühlen? Und wie kann schon in gesunden Tagen Vorbereitung getroffen werden, dass der Wunsch zu Hause zu sterben vielleicht umgesetzt werden kann?

Referentin: Silke Hirmann, Koordinatorin der Hospizgruppe Crailsheim/Satteldorf

Anmeldung: bei der keb (Tel. 0791 9466845; Mail: keb.schwaebisch-hall@drs.de, oder unter www.keb-sha.de)