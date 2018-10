"Die letzten Tage der Menschheit" von Karl Kraus

Karl Kraus hat an seinem Monumentalwerk von Krieg und Vernichtung sieben Jahre lang - von 1915 - 1922 geschrieben.

Er beschreibt wie niemand vor ihm und ich glaube auch nach ihm die Niedertracht und den Zynismus der Offiziere, die Raffsucht der Kriegsgewinnler im Hinterland, den Schmutz und die Gemeinheit, die der Krieg in der Zivilbevölkerung verursacht.

Krieg als sarkastischer Totentanz, an dessen Ende ein hilfloser Gott steht:„Ich habe es nicht gewollt!“Seine Stimme über dem Leichenfeld.Die hemmungslose Kriegsbegeisterung, die sich nur 21 Jahre später genauso fatal, genauso stupid national wiederholen wird.Hass, Hass, Hass!In sarkastischen Wortspielen:„Serbien muß sterbien“ Und niemand lernt aus der Katastrophe:

„Die Kugel ist aus dem Lauf und wird der Menschheit - bei einem Ohr hinein und beim andern hinausgegangen sein!“ Ja - und das Resümee?„Die Völker werden durch Schaden -dumm.Dumdum!“

Eigentlich dauert das Werk von Karl Kraus 10 -12 Stunden. Ich werde eine Fassung von ca. eineinhalb Stunden lesen. Ernst Kies wird mich am Akkordeon begleiten.

Ernst Konarek

Ernst Konarek, gebürtiger Österreicher, ist durch Theater und Fernsehen einem breiten Publikum bekannt geworden. Auf der Bühne war er etwa in Bochum, Frankfurt und an der Freien Volksbühne Berlin zu sehen, im TV in Sendungsreihen wie „Tatort“, „Kottan ermittelt“ oder „Kommissar Rex“. Er ist seit 1988 in festem Engagement am Schauspiel des Staatstheaters Stuttgart.

Ernst Kies, in Kasachstan geboren, wurde zum Lehrer im Fach Akkordeon und Dirigent für Folkloreorchester ausgebildet. Seit seiner Übersiedlung nach Deutschland 1993 ist er als freier Künstler mit Engagements im Akkordeon, Gesang und als Schauspieler tätig. Er begleitet das Programm auf dem Akkordeon.

