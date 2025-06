Die liberale Demokratie unter Druck - wie wir mit Feinden der Demokratie umgehen

Lesung mit Stephan Lamby.

Gesellschaftliche Spaltung und Radikalisierung greifen um sich – nicht nur an den Rändern, sondern mitten in der Gesellschaft: in Familien, Freundeskreisen, am Arbeitsplatz. Stephan Lamby, vielfach ausgezeichneter Journalist, Autor und Dokumentarfilmer, hat dies hautnah erlebt. Als er auf einer Familienfeier seinen amerikanischen Cousin wiedersieht, erfährt er, dass dieser am Sturm auf das Kapitol beteiligt war.

Dieses Gespräch wird für Lamby zum Ausgangspunkt einer intensiven Recherche. Er reist in die USA, nach Argentinien, Italien und Deutschland, um mit Menschen zu sprechen, die sich radikalisiert haben, mit jenen, die sich aktiv gegen Extremismus einsetzen, und mit Expertinnen und Experten, die die gesellschaftlichen Ursachen dieser Spaltung analysieren. Woher rühren die wachsenden Ängste vieler Bürgerinnen und Bürger?

Warum geraten Demokratien weltweit unter Druck? Und wie können wir Brücken bauen, ohne demokratische Prinzipien aufzugeben? Diese und weitere Fragen möchten wir mit Stephan Lamby, Autor des Buches "Dennoch sprechen wir miteinander - Wie ein Familientreffen zu einer Reise durch die Welt der Demagogen wurde",diskutieren - und mit Ihnen!