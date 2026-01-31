Die Liebe ebnet die Welt – Classic meets Pop

Der Konzertabend verbindet geistliche Musik in klassischer und moderner Ausprägung mit zeitgenössischen Pop-Rock-Elementen.

Neben bekannten geistlichen Werken wie „Ave Maria“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ erklingen auch spirituell geprägte eigene Lieder wie „Dir singen wir“.

Gleichzeitig feiert Dilian Kushev an diesem Abend die Premiere seines neuen Pop-Rock-Albums „Die Liebe ebnet die Welt“. Aus dem Album präsentiert er moderne, persönliche Songs wie „Daddy’s Little Baby“ und „There’s No One to Blame“, die dem Konzert eine zeitgemäße, emotionale Klangfarbe verleihen und eine Brücke zwischen persönlicher Lebenswelt und musikalischem Ausdruck schlagen.

Dilian Kushev blickt auf über 3.000 Konzerte in ganz Europa zurück. Internationale Anerkennung erhielt er unter anderem durch eine Silbermedaille des Royal College of Music London (2013) sowie durch die Auszeichnung „Goldener Olivenbaum“ in Thessaloniki (2017).