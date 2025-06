Die Theater-AG SAG.A des Salier-Gymnasiums entführt das Publikum mit Jean Tardieus „Die Liebenden in der Untergrundbahn“ in die pulsierende und gleichzeitig entfremdende Welt der Pariser Métro. Die Premiere findet am Mittwoch, 2. Juli 2025, um 19 Uhr im Kulturhaus Schwanen statt. Weitere Aufführungen folgen am Donnerstag, 3. Juli, und Freitag, 4. Juli, jeweils um 19 Uhr.

Métro-Poesie: Ein Spiel mit Sprache und Rhythmus

Jean Tardieus Stück ist ein Kaleidoskop des urbanen Lebens, in dem Menschen auf einem Bahnsteig zusammenkommen, reden, aneinander vorbeireden, verharren und wieder verschwinden. Das Fehlen von Kommunikation wird zum Spiel mit Konventionen, die Sprache zum Rhythmus. Wortfetzen und unvollständige Sätze formen ein „organisiertes Chaos“, in dem sich der Einzelne in der Masse auflöst. Doch inmitten dieses Durcheinanders zeichnet sich die Geschichte eines namenlosen Liebespaares ab, ein Hauch von Menschlichkeit in der Anonymität der Großstadt.

„Die Liebenden in der Untergrundbahn“ ist ein zeitloses, aktuelles Stück mit viel Witz und Ironie.

Junge Schauspielkunst auf der Schwanen-Bühne

Unter der Leitung von Christopher Mischke präsentieren die jungen Schauspieler*innen von SAG.A (Salier Gymnasium Actors), ihre Interpretation dieses besonderen Theaterstücks.

Mit dabei sind: Evin Askin, Melanie Corluka, Liv Dräger, Stephanie Glazkov, Višnja Golubovic, Julie Haaf, Katharina Heinz, Natascha Helmecke, Florian Hinderer, Alexandra Karlova, Amelie Klein, Jana Leer, Benjamin Münchow, Elias Nullmeier, Emmy Pflugfelder, Zoe Pohl, Marie-Lou Roth, Vanessa Schmidt, Lilli Schockert und Rebecca Schwarz.