Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen (D)

Die Hamburg-Berlin-Connection um den ehemaligen Sänger und Songschreiber sowie den Bassisten von SUPERPUNK verknüpft weiterhin die „Hamburger Schule“

mit dem Northern Soul der 1960er Jahre, als sich in Manchester „die Arbeiterklassejungs zum Motown-Sound ihre Arbeiterklassegesichter schwitzig tanzten“. Und nachdem ihr letztes Album zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Chartposition erreichte (zwar nur Platz 60, aber immerhin!), folgt jetzt im Sommer mit „Fuck Dance, Let’s Art!“ ein neues Meisterwerk von ihnen bei Tapete Records. Das handelt unter anderem von Robert Mitchum sowie einem einsamen Matratzenmarkt und klingt dabei, als „hätten sich THE MODERN LOVERS zusammen mit THE STYLE COUNCIL im Übungsraum der Kunsthauptschule eingeschlossen“.

Liga-Style in Perfektion eben!

Die fünf Gewöhnlichen bleiben ihrem Ansatz treu – kunstvoll im Kristallisationspunkt von Soul, Pop und einer entspannten Kneipenschlägerei gehalten, ist ihre Musik unter „Pop, Bubblegum, Northern Soul und ein bisschen Punk“ einzuordnen. Kurzum: „Entweder man liebt es oder man liebt es. Live wird es die neuen Kracher und die alten Hits geben“.