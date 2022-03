Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen (D)

× Erweitern Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen

Willkommen im Parallel-Universum der Popmusik! Hier ist alles etwas heller, rauer und herzlicher, und es geht um ein geglücktes Leben in der Katastrophe. Mit anderen Worten:

Die Hamburg-Berlin-Connection um den ehemaligen Sänger und Songschreiber sowie den Bassisten von SUPERPUNK verknüpft weiterhin die „Hamburger Schule“ mit dem Northern Soul der 1960er Jahre, als sich in Manchester „die Arbeiterklassejungs zum Motown-Sound ihre Arbeiterklassegesichter schwitzig tanzten“. Ihr aktuelles, im Sommer 2021 erschienenes Album nun trägt den Titel „Gschichterln aus dem Park Café“ und bietet „11 Songs in DLDGG-Dur und ein Drama in 2,5 Minuten“ – Liga-Style in Perfektion eben!

Die „fünf gewöhnlichen Mitternachtsrenner“ bleiben dabei ihrem Ansatz treu… kunstvoll im Kristallisationspunkt von Soul, Pop sowie einer entspannten Kneipenschlägerei gehalten, ist ihre Musik unter „Pop, Bubblegum, Northern Soul und ein bisschen Punk“ einzuordnen. Das macht sie zur „größten kleinen Popband West-Hamburgs“ und „live wird es die neuen Kracher und die alten Hits geben“.