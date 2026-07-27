DIE LIGA DER GEWÖHNLICHEN GENTLEMEN

Im Jahre 2012 aus den Ruinen der verblichenen SUPERPUNK entstanden, neigen sie selbst zur Tiefstapelei und nennen sich gerne mal die „zwölftbeste Band West-Hamburgs“. So ein Quatsch aber auch! Denn sagen wir’s doch wie es ist: Wie öde wär’s ohne diese fünf gewöhnlichen Gentlemen?! Öde wär’s! Mit erfrischender Sturheit setzen sie sich beherzt zwischen alle Stühle, sind beseelt von der Idee des ursprünglichen Punk („Man muss kein Virtuose sein um tolle Musik zu machen“) und veröffentlichen großartige Popsongs, stark beeinflusst von den drei großen „M’s“ – MADNESS, Motown, MODERN LOVERS. Auf Anbiederung an den Zeitgeist zwecks Erfolgsmaximierung haben sie entweder keine Lust oder da haben sie einfach noch nicht drüber nachgedacht (was auch sein kann) und mit herzerfrischender Kompromisslosigkeit umarmen und zementieren sie ihren Außenseiterstatus gleichermaßen. Toll, dass es sie gibt!

Auch ihr aktuelles Album „Egg Benedict“ handelt wieder vom Guten, vom Wahren und vom Schönen, von Kinos, dem Sommer, Bud Spencers Lebensmotto, Hedy Lamarr, Partys und Gewerkschaften. Und es ist ein musikalischer Film Noir in bunt, ein Dienstag in Dur, Agit-Pop zum Tanzen auf Schloss Mühlenhof. Wer ihren Mischmasch aus DIY-Northern-Soul, (Indie-)Pop, 60’s und was auch immer, den mit Horns, Banjo, Flöten, Sitar und Kinderinstrumenten angereicherten Wide-Eyed-Gitarren-Pop bisher mochte, wird ihn jetzt lieben.