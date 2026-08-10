Die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagegibt uns die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk die Ehre und freuen darf man sich auf eine Lesung mit Gespräch (Polnisch mit deutscher Übersetzung).

Auf dem schlesischen Zauberberg – es liest Johann von Bülow.

Was für eine Ehre: Mit Olga Tokarczuk kommt die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018 nach Bad Mergentheim! Im Gepäck hat sie ihren aktuellen Roman Empusion, der passenderweise in einem Kurort spielt.

Diese spannende, furiose Geschichte spielt im Jahr 1913, in einem Sanatorium für Lungenkrankheiten mitten in den Bergen – aber nein, nicht in Davos, dieser „Zauberberg“ befindet sich in Niederschlesien. Dabei bedient sich Olga Tokarczuk reichlich und mit viel Sinn für Komik bei Thomas Manns Klassiker. Bei ihr reist ein junger Student samt Tuberkulose aus Lemberg an und steigt in einem Gästehaus für Herren ab, wo selbige gern hochtrabend diskutieren und philosophieren. Ganz besonders gern über die leidigen Frauen. Aber die sind längst dabei, auf ihre Art zurückzuschlagen … „Wahnsinnig toll, wahnsinnig komisch, wahnsinnig gut geschrieben.“ (FAZ)

Wir versprechen ein echtes Lesevergnügen – und ganz große Literatur! Beatrice Faßbender moderiert, die Empusion-Übersetzerin Lisa Palmes dolmetscht, und der großartige Schauspieler Johann von Bülow liest.

Eine Kooperation mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim und mit freundlicher Unterstützung des Lions Club Bad Mergentheim, des Polnischen Instituts Düsseldorf und der Stiftung Kulturwerk Schlesien.