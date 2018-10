"alter biker / steigt schnaufend von seiner maschine, / knarzend in seinem leder, langhaarig, steif /wie eine mumie aus der bronzezeit." Jan Wagner

In seinem neuen Gedichtband "Die Live Butterfly Show" holt der Lyriker, Essayist und Übersetzer Jan Wagner nicht nur Schmetterlinge aus dem Netz, sondern auch Krähen, Marder oder Biker ins Gedicht. Entscheidend ist: Sie fliegen. Welchen Gegenstand, welches Wesen Jan Wagner auch einfängt und poetisch verwandelt, er hebt damit die Gesetze der Schwerkraft auf. Seine Kunst zeigt sich in der „Live Butterfly Show“ als unbekümmerte Lust an der Freiheit in der Form, am Klang. Geboren 1971 in Hamburg, lebt Jan Wagner heute in Berlin.

Für seine Gedichte, die für Auswahlbände, Zeitschriften und Anthologien in über dreißig Sprachen übersetzt wurden, erhielt er zahlreiche Preise, darunter 2015 der Preis der Leipziger Buchmesse und 2017 der Georg-Büchner-Preis.