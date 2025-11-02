Die Luft nach oben

Eine Gastgeberin bittet das Publikum zu Tisch. Zwei Schwestern machen sich auf den Weg ins All, auf der Suche nach dem, was bis heute geblieben ist, als sich 1989 so viel verändert hat. Beim gemeinsamen Dinner teilen sie Erinnerungen, Beobachtungen und Überlegungen über ihr Aufwachsen im wiedervereinigten Deutschland, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und den Wunsch nach einer Zukunft jenseits kapitalistischer Verwertungslogiken.

im garten haben wir kleine blumen gefunden, sternmieren, wir denken an die geschichte, die wir jeden abend erzählt bekommen haben, an den kosmos, die schwerelosigkeit und den moment, in dem man schließlich einschläft

Ein Abend gegen die Vereinsamung und für die Fantasie, über ostdeutsches Erbe und die Frage nach Heimat.