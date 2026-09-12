Die Männerfalle – Premiere

Im Folgetheaterstück zu Männerschlussverkauf geht es nun darum, wie man den Mann hält.

In der turbulenten Welt von Gisela von Bock geht es drunter und drüber: Sie hat ihren Traummann gefunden, aber fürchtet nun, ihn an die verführerische Sekretärin zu verlieren.

Doch Hilfe naht in Form von Frau Senfstößl, der unkonventionellen Coachin, die ihrer Klientin mit außergewöhnlichen Ansätzen und viel Humor zur Seite steht.

Gisela wird auf eine irrwitzige Reise durch absurde und zugleich verblüffend effektive Methoden geschickt: Vom inneren Käfer über die Kunst der Verführung bis hin zum mysteriösen „Dedi-Faktor“. Werden Sie Zeuge, wie Gisela und Frau Senfstößl alle Register ziehen, um Giselas Ehe aufzufrischen …

Das Stück bietet humorvolle Einblicke in Beziehungskrisen und liefert heiße Tipps, wie eine in die Jahre gekommene Ehe revitalisiert werden kann und der Beziehungswinter in einen blühenden Frühling verwandelt wird. Die Geheimnisse der Liebe werden in dieser erfrischenden, augenzwinkernden Komödie präsentiert.