Die Märchen - Eine Auswahl von Michael Köhlmeier

Aschenputtel kennt man, auch Dornröschen oder den Hans im Glück – aber wer weiß, wer Die Wilde ist oder Sebastian Inwendig?

Man muss sie aber kennenlernen, die beiden und viele andere, die Michael Köhlmeier in

seiner opulenten Märchensammlung vorstellt. Was Köhlmeier versammelt sind Märchen für Erwachsene, die keine Gute-Nacht-Geschichten sind – sondern Hallo-wach-Geschichten. Und sie stehen den Märchen der Brüder Grimm weder sprachlich noch im Hinblick auf Einfallsreichtum nach. Köhlmeier schreibt Märchen für unsere Zeit. Da leuchtet das Abendrot über der Aral-Tankstelle, klatscht man zu Stalins Parteitag um sein Leben und trotzdem tummeln sich in seinen wildwuchernden Geschichten merkwürdige Gestalten: tumbe Toren, wilde Frauen, sprechende Tiere, Teufel und allerlei furchterregende Gesellen. Die Guten suchen ihren Weg zum Glück und die Fiesen sind gierig, verleumderisch und rachsüchtig.Dabei zeigt sich, dass es in dieser Märchenwelt nicht reicht, gut zu sein, man muss auch noch Glück haben.

Es geht also ums Erzählen und ums Zuhören. Wir wählten 7 der 151 Märchen von Michael Köhlmeier aus.