Die Märchen - eine Auswahl

Witzig, wild und wuchtig: Märchen für Erwachsene

Aschenputtel kennt man, auch Dornröschen oder den Hans im Glück – aber wer weiß, wer die Goldene Gret ist oder Sebastian Inwendig? Man muss sie aber kennenlernen, die beiden und viele andere, die Michael Köhlmeier in seiner opulenten Märchensammlung vorstellt. Was Köhlmeier versammelt sind Märchen für Erwachsene, die keine Gute-Nacht-Geschichten sind – sondern Hallo-wach-Geschichten. Und sie stehen den Märchen der Brüder Grimm weder sprachlich noch im Hinblick auf Einfallsreichtum nach. Köhlmeier schreibt Märchen für unsere Zeit. Da leuchtet das Abendrot über der Aral- Tankstelle, klatscht man zu Stalins Parteitag um sein Leben und trotzdem

tummeln sich in seinen wildwuchernden Geschichten merkwürdige Gestalten: tumbe Toren, wilde Frauen, sprechende Tiere, Teufel, Zwerge, Riesen und allerlei furchterregende Gesellen. Die Guten suchen ihren Weg zum Glück und die Fiesen sind gierig, verleumderisch und rachsüchtig.

Dabei zeigt sich, dass es in dieser Märchenwelt nicht reicht, gut zu sein, man muss auch noch Glück haben.

Es sind phantastische Geschichten, zum Staunen, zum Fürchten, zum Gruseln – und oft ganz rätselhaft bis ins Unheimliche. Diese Märchen leugnen den Schrecken der Wirklichkeit nicht, aber sie verharren nicht in ihm.

Vielmehr gilt: Wie groß der Schrecken auch sein mag, es findet sich immer jemand, der von ihm erzählt – aus ihm heraus oder in ihn hinein. Der Erzähler ist immer ein Überlebender und deshalb ist jede Geschichte eine Überlebensgeschichte.

Als Mitte des 14. Jahrhunderts die Pest in Florenz ausbricht, ziehen sich zehn Männer und Frauen in ein Landgut zurück, um dem Schwarzen Tod zu entgehen. Überraschenderweise harren sie dort nicht ängstlich aus, abwartend, ob die tödliche Drohung immer näher an sie heranrückt. Sie erzählen sich Geschichten – die man in Boccaccios »Decamerone«, verfasst im Jahre 1353, nachlesen kann - über die Lust am Leben und die vielfältigen Wunder und Schrecken der Welt.

Wir haben kein Landhaus, um Corona und die Angst vor der Pandemie außen vor zu halten, aber wir haben als Refugium das Theater und die Schauspieler*innen, die dazu einladen, sich in diesen Zeiten Märchen und in vielerlei Hinsicht fabelhafte Geschichten erzählen zu lassen. Geschrieben von einem, dem Märchen eine Passion sind und der bis in die sprachliche Form hinein virtuos mit der klassischen Sammlung der Grimms spielt, dabei

aber jederzeit als unser Zeitgenosse wahrnehmbar ist. Es geht also ums Erzählen und ums Zuhören. Wir wählen etwa 10 der 151 Märchen von Michael Köhlmeier aus.

»Witzig, wild und wuchtig. ... Grimms Märchen waren gestern. Heute ist Michael Köhlmeiers Märchen-Sammlung dran.« Martin Oehlen Frankfurter Rundschau 2019

Rechte: Rowohlt Theater Verlag

Die Märchen von Michael Köhlmeier, illustriert von Nikolaus Heidelbach,

sind im Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG, München © 2019 erschienen.