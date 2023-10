Die Märtyrerin - Auswanderin aus Liebe

Elise Herold ist die Urgroßmutter der Musikerin Anna Gaide. Elise hinterließ Hunderte von Briefen, die zwei ihrer Enkelinnen in mühevoller jahrelanger Arbeit aus der Kurrentschrift transkribiert haben.

Anna Gaide und die Schauspielerin Isa E. Flaccus übernahmen die anspruchsvolle Aufgabe, das umfassende Material auf einen Bruchteil zu kürzen und zu einer runden „Erzählung“ zusammenzuführen. Die Märtyrerin, Elises Zeitzeugnis, erzählt ein abenteuerliches und bewegendes Frauenschicksal einer deutschen Migrantin und setzt sich mit einer Zeit voller Rollenbilder und Ansichten auseinander, die heute einfach nur noch absurd erscheinen – und doch aktueller sind, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Fremdbestimmtheit durch Andere gehört für viele Frauen auch heute noch lange nicht der Vergangenheit an. Gaildorf und Elise Herold stehen in einer besonderen Beziehung zueinander. Denn die Familie ist bis heute tief in Gaildorf verwurzelt, so dass sich in Elise Herold Geschichte und Zukunft Gaildorfs miteinander verweben.