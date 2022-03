Die Möbel des Teufels | Nürtinger Krimizeit

44 Jahre nachdem Leo Prager seine Heimatstadt Wien verlassen hat, kehrt er zurück – der Anlass ist ein trauriger: Seine Schwester Eva wurde tot aufgefunden. Nun ist Leo um den halben Erdball geflogen, um sie zu identifizierenund ihren Mörder zu finden. Was zunächst so einfach scheint, entpuppt sich für Leo, den ermittelnden

Chefinspektor Rosig und Chengs neue Chefin Frau Wolf, zunehmend zum Problemfall. Denn Eva Prager war nicht nur Parlamentsstenografin im Ruhestand, sondern auch für einen geheimnisvollen Auftraggeber tätig. Stecken seine so potenten wie nervösen Klienten hinter dem Mord, ist es eine politische Tat – oder liegen die Motive am Ende doch in Eva Pragers streng gehütetem Privatleben? „Die Möbel des Teufels“ des mehrfach preisgekrönten Krimiautors ist ein ausgefuchster, höchst amüsanter und schwer krimineller Fall für Frau Wolf, die nun in Chengs Büro die Führung übernommen hat.