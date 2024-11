Theater einmal anders. Beim Improtheater entwickeln sich auf die Stichworte des Publikums lustige, nachdenkliche, spannende oder ergreifende Szenen. Jede Szene entsteht im Augenblick - keine Proben, keine Absprachen, kein Netz oder doppelter Boden. Jede Szene ist somit einzigartig, und weder Spieler noch Publikum wissen vorher, wie die Szenen enden. Klar, kann auch mal was schiefgehen, und das freut dann das Publikum umso mehr. Ein vergnüglicher Abend ist so oder so garantiert.

Die Gruppe "Die Maßschneiderei" spielt seit über 15 Jahren Impro-Theater. Sie hat ihre Homebase im Theater Atelier (Stuttgart-Ost) und spielt zudem auf Firmenevents, in Kirchengemeinden, bei Straßenfesten und auf Familienfeiern.