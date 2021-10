Die Macht deiner Gedanken

Du bist, was Du denkst – immer!

Lernen Sie mit Joe Orszulik, wie Ihr Denken nahezu Ihr gesamtes Leben und Erleben beeinflusst und wie Sie Ihre Gedanken in eine für Sie immer positivere Richtung lenken können. Finden Sie mehr und mehr zu sich selbst und lassen Sie Ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte wahr werden.

„Ihr Denken entscheidet, was Sie erreichen.“

Ansatz

Wir alle denken pausenlos. Alles beginnt mit unseren Gedanken. Im Schnitt denkt jeder von uns ca. 60.000 Gedanken pro Tag. Ist uns wirklich bewusst, was wir immer denken? Kennen wir alle unsere Gedanken? Die wenigsten von uns haben sich schon einmal Gedanken über ihre Gedanken gemacht.

Unsere Gedanken bestimmen, wer wir sind und wie wir sind – immer!

Unsere Gedanken bestimmen, wie und was wir fühlen.

Unsere Gedanken bestimmen, wie wir agieren und wie wir reagieren.

Unsere Gedanken bestimmen, wie wir heute sind und wie wir morgen sein werden.

Es macht Sinn, damit zu beginnen, uns mit unseren Gedanken zu beschäftigen. Woher kommen unsere Gedanken? Weshalb denken wir das, was wir denken? Was für eine Wirkung haben unsere Gedanken auf uns, auf unseren Alltag, auf unsere Beziehungen, auf unseren Erfolg, auf unser Leben? Jeder einzelne Gedanke wirkt – immer! Unsere Gedanken bestimmen, was wir erreichen und was wir nicht erreichen.

Lösungen

Joe Orszulik hat jede Menge Ideen im Gepäck, wie einfach es sein kann, immer mehr und mehr das zu denken, was Sie denken möchten.