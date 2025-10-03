Die Macht der Musik

Haake Festival Oktober 2025

Residenzschloss Ludwigsburg Schlossstraße 30, 71634 Ludwigsburg

Die preisgekrönten Stipendiaten des Haake Festivals präsentieren Ausschnitte aus einer für diesen Anlass geschriebenen Oper über den Ludwigsburger Sohn C.F.D. Schubart.

Gabriel Fortunas, Bass

Johanna Pommranz, Sopran

Christiane Zimmermann, Schauspiel

Arvid Maier, Schauspiel

Jakov Pawlenko, Violine

Sonja Kowollik, Klavier

Lukas Plag, Violoncello

Anselm Staber, Bariton

Jonathan Baer, Bariton

Kilian Wacker, Tenor

Claus Bisle, Libretto

Robert Bärwald, Klavier und Moderation

© Tourismus &amp; Events Ludwigsburg

Konzerte & Live-Musik
