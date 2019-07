"Die Macht der Nacht“ ist nicht der Titel des 8. Star Wars-Films, sondern der neunte Öffnungstag im heißen August. Robin Hirte, Sohn eines Opernsängers und Bruder eines erfolgreichen Gitarristen, gewann mit 15 einen DJ-Contest und macht, wenn er nicht gerade mit der Aida über die Weltmeere schippert, schon seit über 20 Jahren sämtliche elektronischen Läden in Süddeutschland unsicher. Zusammen mit den Jungs von Mosqk und NoSleep spielt er an diesem Samstag seine Macht im Club aus, auf der Terrasse zeigt Niam diese an den Plattenspielern und wir – wir beugen uns ihr gerne!