Von der Idee bis zum Release

„Wir leben in der besten Zeit um Musik zu machen, aber in der schlechtesten, um sie zu verkaufen.“ In diesem Workshop wird vermittelt, wie man von einer Idee über ein Konzept, hin zur Produktion zum fertigen Release eines Songs oder einer EP kommt.

Um im Musikbusiness erfolgreich Projekte umzusetzen, braucht es Planung, Durchhaltevermögen und vor allem viel Kreativität. Gute Ideen kommen oft unerwartet und es werden einzelne Meilensteine in der Produktion benötigt, um diese in erfolgreiche Ergebnisse umzusetzen.

Studium im Bereich Music Technology Specialist:

Mit dem BA (Hons) Music Technology Specialist, der in Kooperation mit der University of West London durchgeführt wird, hast du die Chance auf einen internationalen, akademischen Abschluss für deine Kreativ-Karriere.

Lernziele

Kennenlernen der Abläufe und Strukturen im Musikbusiness

Anwendung auf eigene Projekte

Tipps für den kreativen Prozess

Dieser Workshop findet im Rahmen des Open Days statt und ist daher kostenfrei. Der Beginn des Open Days ist um 12:00 Uhr, der Workshop startet gegen 13:00 Uhr. Der Workshop dauert ca. 1 Stunde.