Die Magier Duo Show – „Ganz nah, aber nicht ganz dicht“

„DIE MAGIER – Ganz nah, aber nicht ganz dicht“ ist das neueste Projekt der erfolgreichen Ensembleshow „DIE MAGIER“.

Der Gründer Christopher Köhler und der Mentalist Lars Ruth sind seit vielen Jahren gemeinsam auf Tour und begeistern Abend für Abend hunderte Zuschauer auf ihre einmalige und etwas andere Art und Weise. Doch bei dieser neuen Show weiß zu Beginn keiner der Anwesenden, was und wann etwas auf der Bühne geschehen wird. Denn SIE bestimmen, was läuft! UNplugged und UNgeplant! Christopher Köhler und Lars Ruth haben Ihre Lieblingsnummern sowie brandneue Acts im Gepäck und lassen die Zuschauer per Zufall entscheiden, was als nächstes gezeigt wird. Die beiden Ausnahmekünstler wissen weder, WER von beiden als nächstes eine Nummer präsentiert noch WAS dann gezeigt wird. Seien Sie LIVE dabei bei diesem einmaligen und spannenden Konzept und lassen Sie sich einfach überraschen. Nur Eines ist an diesem Abend sicher: Die Künstler sind ganz nah, aber nicht ganz dicht!

Hinweis: Für diesen Termin gelten ebenfalls Tickets mit dem Datum: 05.11.2020 // 20.05.2021 // 10.03.2022