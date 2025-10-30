Die Magier Golden Ace - Zirkel der Magie – Tour 2025–26

Nach ihrer ausverkauften Deutschlandtournee kehren die Magier und Hypnotiseure Golden Ace mit ihrem neuen Programm „Zirkel der Magie“ zurück.

Die Show entführt die Zuschauer in die geheimnisvolle Welt magischer Zirkel – Gemeinschaften, die seit Jahrhunderten die Macht und das Wissen der Zauberkunst bewahren.

Golden Ace verbindet klassische Magie mit modernen Illusionen und schafft ein fesselndes Erlebnis voller spektakulärer Effekte, Hypnose und charmanter Unterhaltung. Die Zuschauer werden Teil der Geschichte und erleben hautnah, wie Zeit, Raum und Realität zu verschwimmen scheinen.

„Zirkel der Magie“ ist mehr als eine Show – es ist eine Einladung, Magie zu spüren und das Staunen neu zu entdecken.