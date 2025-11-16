Die Magische Musik von Harry Potter – mit einem Stargast aus den Filmen!

Erleben Sie die besten Oscar-nominierten Musikstücke aus den Harry-Potter-Filmen in einem einzigartigen Konzertabend – mit unserem Stargast aus den Filmen, einem magischen Filmorchester & Chor sowie zauberhaften Illusionen!

Genießen Sie die Filmmusik des fünffachen Oscarpreisträgers John Williams sowie Werke von Patrick Doyle, Nicholas Hooper und dem Oscarpreisträger Alexandre Desplat.

Erleben Sie eine magische Harry-Potter-Konzertnacht – unvergesslich!