Die magischen 4 – Vier Künstler, ein magischer Abend

Unter dem Namen „Die magischen 4“ sind vier außergewöhnliche Künstler der deutschsprachigen Zauberszene auf einer Bühne vereint:

Gastgeber Matze Breun, bekannt für seine Zauberkunst im Stil der 90er Jahre, Mentalist und Zauberkünstler Jörg Spengler („Bamberg zaubert“, „Franken staunt“), Mentalist und Zauberkünstler Lukas alias Magia Mentis, sowie Hypnotiseur und Zauberkünstler Jannis Sousa, bekannt aus Formaten wie „Talents of Magic“. Charmant moderiert wird der Abend von Entertainer und Zauberkünstler Mappo. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Unterhaltung, moderne Magie und faszinierende Momente voller Staunen.