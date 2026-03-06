Die Mama Shakers

Auftakt zur Französischen Woche 2026 - Die jungen Wilden aus Paris.

Bandleaderin und temperamentvolle Sängerin und Trompeterin ist Angela Strandberg. Sie wuchs in Stockholm und in Paris auf, wo ihre Mutter eine bekannte Jazzmusikerin ist. In Paris hat sie nun diese Band gegründet, mit der sie ihrer Liebe zum ganz alten Jazz und Blues frönen und mit ungestümem Elan performen kann.

Angela ist ein singender und tanzender Wirbelwind, dazu spielt sie Trompete und Washboard. Das Repertoire der Band ist eine bunte Mischung aus tanzbaren Jazz- und Blues-Titeln der 20er und 30er Jahre, gewürzt mit schönen und wilden Songs aus dem Fundus des Jazz, Bluegrass-Swings und Blues. Plus Angelas eigene Kompositionen: Songs mit rauem Charme und romantischer Schönheit. Diese Mischung aus Hits der „Roaring Twenties“, obskuren Jazz-, Blues- und Country-Songs sowie den eigenen Chansons vom schwedisch-französischen Wirbelwind Angela Strandberg - garniert mit mehrstimmigem Gesang und einer unglaublich vitalen Bühnenpräsenz - ist einzigartig. Ihre Konzerte in ganz Europa werden vom Publikum und den Medien mit großer Begeisterung aufgenommen.

Die Band 2026:

Angela Strandberg - Trompete, Vocal, Washboard

Hugo Proy – Klarinette, Vocal

Baptiste Hec – Gitarre, Dobro, Vocal

Rémi Oswald – Banjo, Vocal

Gabriel Seyer – Kontrabass