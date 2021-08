Die Marbacher Box oder was könnte in das Literaturarchiv der Zukunft?

An zwei Wochenenden, bereits am 24./25. April sowie am 11./12. September 2021, denken wir mit 14 Schriftstellerinnen und Schriftstellern über deren Archive nach. Was muss in die Box für Marbach und was sollte besser im Müll verschwinden? Was erwarten sie von einem Literaturarchiv, was erhoffen sie sich? Was an einem Archiv erscheint ihnen dubios? Was finden sie wertvoll, erhellend oder vielleicht auch einfach nur peinlich?

Durchaus spielerisch und auch mit einem gehörigen Schuss Selbstironie soll es an diesen zwei Wochenenden um Themen gehen, die nicht nur für unsere literarische Überlieferung, sondern ebenso für das Selbstverständnis von Autorschaft substanziell sind: Im Vorfeld packt jede Schriftstellerin und jeder Schriftsteller vor laufender Kamera eine »Kiste für Marbach« (Thomas Kling), die dann im Gespräch ausgepackt wird. Einen nicht nur akustischen Kontrapunkt setzen sechs Beatbox- und Spoken-Word-Künstler:innen mit spontanen Performances.

Geplant ist eine digital begleitete Open-Air-Veranstaltung.