Was hat dazu geführt, dass eine junge Frau „ohne ihr Wissen in andere Umstände gekommen“ ist? Wie kann man sich der wirklichen Wahrheit nähern? Die Leerstellen in Heinrich von Kleists Novelle schüren die Phantasie von allen eventuellen Realitäten. In forensischer Kleinarbeit entsteht so eine Schlaufe aus variierten Wiederholungen von Realitäten, die alle Möglichkeiten des wirklichen Tatbestandes beleuchten.

Eine Kooperation mit der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg