Das erfolgreichste Kriminalstück der Welt kommt auf die Bühne des Alten Schauspielhauses! Agatha Christies Kult-Krimi, den wir zum Auftakt der 16.Stuttgarter Kriminächte präsentieren, hält seit über 70 Jahren sein Publikum in Atem.

England in den 1950er Jahren. Am selben Tag, als in London eine Frau brutal ermordet wird, eröffnen Mollie und Giles Ralston auf dem Lande ihre kleine Pension Monkswell Manor. Aufgeregt erwarten sie ihre ersten Gäste, die während eines starken Schneesturms eintreffen. Auch der junge Sergeant Trotter kämpft sich nach Monkswell Manor durch, denn die Polizei vermutet, dass sich der flüchtige Londoner Mörder unter den Anwesenden befindet! Das Haus ist bald komplett von der Außenwelt abgeschnitten, die Gäste sitzen in der Falle und jeder verdächtigt jeden. Und dann geschieht ein weiterer Mord – nur: wer ist der Täter?

Das Stück hat alle Rekorde der Theatergeschichte gebrochen. Seit 1952 läuft es ununterbrochen am Londoner West End – in fast 30.000 Aufführungen! „Der cleverste Krimi des britischen Theaters.

‚Die Mausefalle‘ wird ewig laufen“, schrieb der Daily Telegraph und behielt damit bis heute Recht.

Nervenkitzel ist also garantiert! Im Ensemble spielen u.a. Publikumspreisträger Reinhold Weiser und Annette Mayer („Arsen und Spitzenhäubchen“). Es inszeniert Eva Hosemann, die als Co-Leiterin der Stuttgarter Kriminächte eine Expertin für spannende Unterhaltung ist.