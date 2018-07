Die Mausefalle

Mitten im Winter eröffnen Molly und Giles eine kleine Pension auf dem Land. Während die Gäste ankommen, schneidet ein Schneesturm plötzlich das Haus und seine Bewohner von der Außenwelt ab. Man erfährt von einem Mord in London. Unerwartet trifft ein Polizist ein um zu ermitteln. Plötzlich gibt es auch eine Leiche, und die Telefonleitung ist gekappt. Bald ist klar: Das Gästehaus ist eine „Mausefalle“, in der nicht nur weitere Mordopfer gefangen sind, sondern auch der Mörder selbst. Er versetzt die Gäste in Angst und Schrecken. Jeder verdächtigt jeden. Nichts ist, wie es scheint. Und noch mehr Menschen sollen sterben.

Leitung: Birgit Hein