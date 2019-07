Die Mega 90er

Wenn man an die 90er Jahre denkt, denkt man automatisch an stundenlanges Warten mit dem Kassettenrekorder vor dem Radio, um den Lieblingssong aufzunehmen, den geliebten Gameboy, Arschgeweihe und Tattoo-Halsbänder, Diddl-Mäuse, den Walkman, "Die Dinos", Michael Jackson, Tamagotchis, Snake auf dem ersten eigenen Handy, "Zurück in die Zukunft" und Windows 95. Außerdem erinnern wir uns an nicht zurückgespulte Videokasetten, blinkende Turnschuhe, Buffalos, Plüsch und die Loveparade! Doch weniges hat die 90er so stark geprägt wie die unzähligen Boybands und selbstverständlich die Musikrichtung Eurodance!

Am 09.08 bringen wir dich zurück in die 90er! Freu dich auf 90er-Jahre Stimmung und natürlich die besten 90er DJs unserer Region! Wir nehmen dich mit auf eine Zeitreise. Feier zu deinen Lieblings-Songs von damals und fühle dich zurückversetzt in diese mega Zeit!