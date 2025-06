Die Mosbacher Rock Night mit Level 42, The Hooters, Russ Ballard & Band

Level 42 sind in diesem Jahr ab Oktober auf “40th Anniversary World Machine“-Tour – allerdings nicht in Deutschland.

Wer die Band live erleben möchte, sollte am Samstag, 26. Juli, zur Mosbacher Rock Night kommen, wo Level 42 sowie The Hooters und Russ Ballard& Band ab 18:30 Uhr im Großen Elzpark zu erleben sind.

Die 80er waren ein Jahrzehnt voller musikalischer Experimente, und mitten in diesem Sound-Kosmos tauchte eine Band auf, die Funk, Jazz und Pop so mühelos miteinander verband, dass sie nicht nur Tanzflächen, sondern auch Charts eroberte – Level 42. Die Truppe um den charismatischen Bass-Virtuosen Mark King war kein gewöhnlicher Act. Während andere Bands der Ära Synthesizer und Drumcomputer feierten, brachte Level 42 echten Groove in den Mainstream.

Schon um die Herkunft des Bandnamens ranken sich einige Mythen. Ursprünglich nannte sich die britische Band, die mancherorts als maßgeblich für die Entwicklung des Funks in Europa betrachtet wird, schlicht "42". Jeder, der „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas Adams aufmerksam gelesen hat, weiß warum. Auf Drängen der Plattenfirma versieht man die schöne Zahl kurzerhand mit dem Zusatz "Level", um dem Bandnamen mehr Kontur zu verleihen.

Die Formation experimentiert seit ihren Anfängen mit Einflüssen aus Jazz und Funk. Dabei ist der zweistimmige Gesang der beiden Leadsänger Mark King und Mike Lindup stilgebend für Level 42. Ihr gleichnamiges Album gilt bis heute als Meilenstein der britischen Pop- Musik. Ihre bisher erfolgreichste Single „Lessons in Love“ kam im April 1986 heraus und konnte sich in Europa und sogar in den USA an die Spitze der Charts kämpfen. Ebenfalls erfolgreich war die im Februar 1987 erschienene Single „Running in the Family“, gefolgt vom gleichnamigen Album, das innerhalb von nur einer Woche Platin-Status erhielt. Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern ist das Gespann um Sänger und Bassist Mark King einer der erfolgreichsten Acts im Funk und im Jazz.

Live sind die Jungs weiterhin eine Wucht. Wer sich davon überzeugen möchte, hat am 26. Juli in Mosbach die Gelegenheit dazu.

Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.