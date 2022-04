Die Muschellauscherin

Theater Fusion & Theater Paradox.

Nach einer Idee von Stephanie Rinke

Einmal das Meer sehen! Davon träumt Alma.

Ein großer Wunsch in einem kleinen Zimmer. Aber wie soll das gehen, könnten doch gleich hinter der Wohnungstür schreckliche Gefahren lauern.

Also verlässt sie gar nicht erst ihre Wohnung. Glücklicherweise gibt es das »Amt für scheinbar unerfüllbare Wünsche« und das sendet die Fee Mia aus.

„Einmal das Meer sehen!" Davon träumt Alma. Mia, die Fee, hat ihre liebe Not mit diesem Wunsch. Er klingt so einfach, aber Almas Angst ist äußerst hartnäckig. Nachdem die Fee in Almas „Kopfkino" hineingeschaut hat, weiß sie, dass sie ganz tief ins Feenkästlein greifen muss. Sie schickt Alma ein geheimnisvolles Paket.

Für Zuschauer ab 6 Jahren.