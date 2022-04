Die Musik von Elton John live erleben

Die Diskothek »Black Mustang« schrieb jahrzehntelang Reutlinger Diskothekengeschichte. Auch NDW-Stars wie Peter Schilling kamen gerne zu Heinz Bertsch an die Lindachstraße. Der Reutlinger hat 35 Jahre lang für den guten Ton in der Disco-Szene der Achalmstadt gesorgt. Jetzt bringt er wieder starke Tribute-Bands auf die Bühne. Mit dabei ist auch C.J.Marvin, der brilliant und authentisch als Elton John performt. Er trägt die ungeheuerlich bunten Kostüme, spielt Live-Klavier und singt. Die Show deckt vier Jahrzehnte unglaublicher Musik ab vom zeitlosen Your Song und Rockern wie »Saturday Night‘s All Right for Fighting« über »I‘m Still Standing«. »The Elton Show« ist die einzige Elton John Show weltweit, die Original Band Mitglieder in der Band haben, wie z.B. Charlie Morgan an den Drums!

»The Elton Show«, Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, Christuskirche, Reutlingen

Tickets gibt es hier: easyticket.de, eventim.de