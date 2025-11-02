Die Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound

Stadthalle Aalen Berliner Platz 1, 73430 Aalen

Das Orchester Lords of the Sound hat eine weitere Überraschung parat: einen unvergesslichen Abend mit einem brandneuen Programm namens "Die Musik von Hans Zimmer".

Der atemberaubende Erfolg der Konzerte des Orchesters Lords of the Sound, gepaart mit den herausragenden Kompositionen von Hans Zimmer, wird Sie in ein unvergessliches Erlebnis eintauchen lassen. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre eines zauberhaften Märchens, erfüllt von der Schönheit des symphonischen Klangs, den Lieblingsstücken der Rockband, den strahlenden visuellen Effekten, den kraftvollen Soloeinlagen der Sängerinnen und Sänger sowie des Chores und der mitreißenden Energie und ungebremsten positiven Ausstrahlung der gesamten Gruppe!

Info

Stadthalle Aalen
Stadthalle Aalen Berliner Platz 1, 73430 Aalen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Die Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound - 2025-11-02 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Die Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound - 2025-11-02 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Die Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound - 2025-11-02 20:00:00 Outlook iCalendar - Die Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound - 2025-11-02 20:00:00 ical

Tags