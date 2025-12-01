Die Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound

Das Orchester Lords of the Sound hat eine weitere Überraschung parat: einen unvergesslichen Abend mit einem brandneuen Programm namens "Die Musik von Hans Zimmer".

"Dune", "Spider-Man 2", "The Dark Knight", "Interstellar", "Gravity", "Sherlock Holmes", "Angels and Demons", "Da Vinci Code", "Pearl Harbor", "Gladiator", "Mission Impossible, The Beginning", "Pirates of the Carribean", "Spirit", "Wonder Woman", "Madagascar" - diese klangvollen Werke von Hans Zimmer werden vom renommierten Sinfonieorchester Lords of The Sound zum Besten gegeben!

Hans Zimmer, ein deutscher Filmkomponist, erlangte durch seinen Film "Rain Man" große Bekanntheit. "Als ich die Musik für Rain Man komponierte, hatte ich stets im Sinn: Übertöne nicht die Charaktere. Bleibe im Hintergrund. Raymond, die Hauptfigur, versteht nicht wirklich, wo er sich befindet. Seine Wahrnehmung der Welt unterscheidet sich von unserer... Warum also nicht eine 'Weltmusik' erschaffen, die allein in seinem Kopf existiert?", erinnert sich Hans. Diese Arbeit markierte einen wahren Durchbruch in seiner Karriere, denn Zimmer wurde für einen Oscar nominiert. Die angesehensten Regisseure Hollywoods standen Schlange, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Hans widmete sich seiner Arbeit mit Leidenschaft und schrieb nicht selten die musikalischen Themen für zwei oder sogar drei Filme gleichzeitig. Seine Musik faszinierte die Disney-Studios derart, dass sie Zimmer mit der Vertonung des Animationsfilms "König der Löwen" betrauten. Der Titelsong dieses Films bescherte ihm drei bedeutende Auszeichnungen - einen Academy Award, einen Golden Globe und einen Grammy. Seitdem hat Zimmer zahlreiche Preise gewonnen und gilt als einer der herausragendsten Künstler Hollywoods. Kaum eine Oscar-Verleihung vergeht ohne eine Nominierung Zimmers.

Der atemberaubende Erfolg der Konzerte des Orchesters Lords of the Sound, gepaart mit den herausragenden Kompositionen von Hans Zimmer, wird Sie in ein unvergessliches Erlebnis eintauchen lassen. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre eines zauberhaften Märchens, erfüllt von der Schönheit des symphonischen Klangs, den Lieblingsstücken der Rockband, den strahlenden visuellen Effekten, den kraftvollen Soloeinlagen der Sängerinnen und Sänger sowie des Chores und der mitreißenden Energie und ungebremsten positiven Ausstrahlung der gesamten Gruppe!