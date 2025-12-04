Die Musik von Hans Zimmer

"Als ich an der Musik für „Rain Man" arbeitete, dachte ich ständig: „Versuche nicht, die Figuren zu übertönen.

Halte dich aus dem Vordergrund heraus. Raymond, die Hauptfigur, versteht nicht wirklich, wo er ist. Er sieht die Welt anders als wir, und er hört Musik, die nur in seinem Kopf existiert. Die habe ich aufgeschrieben!", erinnert sich Hans. Seitdem stehen die besten Regisseure Hollywoods Schlange, um mit ihm zu arbeiten.

Zu seinen größten Erfolgen zählen die Soundtracks zu „Gladiator", „König der Löwen", „Fluch der Karibik", „Sherlock Holmes", „The Dark Knight" und „Inception". Hans Zimmer wurde mit den prestigeträchtigen Academy Award, Golden Globe und Grammy ausgezeichnet. Kaum eine Oscar-Verleihung vergeht ohne eine Nominierung von Zimmer. Das Geheimnis seines Erfolges? Die Verschmelzung von Rock und Klassik, Orchester und elektronischen Musik, Fantasie und Realität.