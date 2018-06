Die Musik von "Tower of Power"

Das Ensemble der Musikhochschule Stuttgart unter der Leitung von Eckhard Stromer hat sich intensiv mit der „Urban Soul Music“ und dem Sound der legendären Funk Band „Tower of Power“ aus der East Bay in Oakland/Kalifornien beschäftigt und bringt deren Musik nun in der Interpretation der Studenten ins Dulkhäusle. Seit fast 50 Jahren prägen die immer noch äusserst aktiven Musiker von „Tower of Power“ um die verbleibenden Gründungsmitglieder Emilio Castillo und Stephen „Doc“ Kupka diesen unverkennbaren Sound, der durch messerscharfe Bläsersätze und komplexe Rhythmusgruppenarbeit besticht, aber immer tanzbar und partytauglich ist.Stellt die Tische weg - We got to Groove!Kathi Krebitz, Clara Vetter (voc), Valdis Bizuns, Florian Banko (tp), Jakob Manz (as), Ahmed Ajabi (ts, bars), Bastian Brugger (bars), Peter-Philipp Röhm (keyb), Hannes Donel (g), Kitti Pietrucha (eb), Julian Feuchter (dr), Eckhard Stromer (ld).