N-ERGIE KINOTOUR in Lichtenau

Der krönende Abschluss der N-ERGIE Kinotour 2026 findet am Freitag, 18. September 2026 in Lichtenau statt. Die Kinotour zeigt an diesem Abend den Film „Minions 3“ auf der großen Leinwand.

Minions: Monster (Minions 3)

Produktionsland: USA

Produktionsjahr: 2026

Länge: 89 Minuten, ohne Altersbeschränkung

Regie: Pierre Coffin

Hollywood, 1920er-Jahre: Die Minions haben sich als Stummfilmstars etabliert und wollen jetzt selbst Regie führen. Für ihren eigenen Monsterfilm fehlt nur noch ein echtes Monster, also greifen sie kurzerhand zu einem Zauberbuch. Das Ergebnis: ein grünes Wesen, das die gelben Chaoten quer über den Globus jagt, um noch mehr Kreaturen aufzutreiben – und am Ende sogar den ganzen Planeten retten muss.

Rahmenprogramm

Ein buntes Begleitprogramm für die ganze Familie rundet jeden Film-Abend der N-ERGIE Kinotour ab. Machen Sie ein Selfie in der Foto-Box, testen Sie Ihre Geschicklichkeit, spielen Sie eines der großen Holzspiele – es ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Spende Eintrittsgeld

Der Erlös jedes Kinoabends im Rahmen der N-ERGIE Kinotour wird für einen Guten Zweck vor Ort gespendet. Wofür genau, das wird jeweils in den Veranstaltungsorten entschieden.

Zeitplan

18:00 Uhr

Einlass und Start Rahmenprogramm

ca. 20:00 Uhr

„Film ab“ mit Einbruch der Dunkelheit