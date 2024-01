Bluegrass-Songs, Old Time Fiddle Tunes und Titel aus der Tradition von Hillbilly und Country: Die Nachbarn spielen handgemachte, akustische Musik aus den USA. Virtuos mit Geige, Banjo, Dobro, Mandoline, Kontrabass - und viel Tempo und Witz.

Das Quartett aus Ludwigsburg interpretiert Songs unter anderem von Hank Williams, Dillards, Old Crow Medicine Show und dem Bluegrass-Songbook. Neben mehrstimmig gesungenen Titeln stehen auch Instrumental-Nummern auf dem Programm, die schon mal an die 100 Jahre alt sind. Alle Musiker und die Musikerin der Nachbarn sind auch in anderen Formationen unterwegs - etwa Akustik-Gruppen wie Mr. Big Stringband und Four Potatoes und auch auf Klassik- und Rockbühnen. Entsprechend vielseitig ist das Können.