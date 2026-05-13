Bluegrass / Jazz.

.Let‘s fiddle! Bluegrass-Songs, Old Time Fiddle Tunes und Titel aus der Tradition von Hillbilly und Country: Die „Nachbarn” spielen handgemachte, akustische Musik aus den USA. Mit Geige, Banjo, Dobro, Mandoline und Kontrabass interpretiert das Quartett aus Ludwigsburg Songs unter anderem von Hank Williams, Dillards, Old Crow Medicine Show und dem Bluegrass-Songbook mit viel Tempo, Virtuosität und Witz.